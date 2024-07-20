Бастрыкин поручил проверить призывы украинца убивать русских

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с призывами украинского националиста Назара Приходько убивать россиян, сообщает пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации и социальных медиа опубликованы сведения, согласно которым украинский националист Назар Приходько публично выражает призывы к убийству российских граждан», — говорится в публикации.

Речь идет о высказываниях Приходько в его личном телеграм-канале после убийства бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион. Украинские следователи не исключают причастность России к убийству.

Вечером 19 июля Фарион выстрелили в висок во Львове, она умерла в больнице. Подозреваемого еще не нашли.

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах и членом националистической партии «Свобода» (не прошла в парламент в 2014 году). Она выступала против использования русского языка в стране — в частности, прошлой осенью раскритиковала говорящих на русском военнослужащих ВСУ.

Как пишет «РИА Новости», Назар Приходько является родным братом певицы Анастасии Приходько, которая в 2009 году представляла на Евровидении Россию.