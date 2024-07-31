В МИДе обвинили Запад и Украину в отсутствии политической воли к миру
Украина и Запад не стремятся к миру и продолжают мыслить «категориями войны», заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин. Его слова приводит «РИА Новости».
«Что касается готовности Украины к переговорам, мы видим, что ни в Киеве, ни на Западе нет политической воли к миру», — сказал дипломат.
По его словам, Украина и западные страны боятся поражения Киева, так как это приведет к окончанию их «миропорядка».
30 июля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. Он заявил, что Киев опровергает утверждения, что власти страны не готовы к переговорам, для них нужен соответствующий базис. «Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию», — сказал он.
В июне президент России Владимир Путин назвал ряд условий для начала переговоров с Украиной. Украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, сказал президент. Кроме того, Киев должен официально уведомить об отказе вступать в НАТО.
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