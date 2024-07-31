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В Армении приговорили ереванца за порчу памятника блокаде Ленинграда

Житель Еревана, осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда в январе, был признан виновным и приговорен к году лишения свободы. Суд общей юрисдикции также установил для Самвела Шириняна испытательный срок три года, сообщает местная газета Zhoghovurd.

В январе против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «публичные заявления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространение с этой целью материалов с использованием информационно-коммуникационных технологий».

В Армении приговорили ереванца за порчу памятника блокаде Ленинграда
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30 января в социальных сетях появилось видео, на котором 46-летний мужчина срывал и топтал ленты цвета флага Российской Федерации. Он опрокинул венки и выкрикивал оскорбления в адрес России. Ширинян также требовал предъявить документы, подтверждающие блокаду Ленинграда. 31 января мужчина был задержан на границе с Грузией при попытке покинуть страну.

Памятник «Детям блокадного Ленинграда» был открыт в Ереване 30 апреля 2015 года. Он представлен в образе женщины-армянки, приютившей ленинградского мальчика.

В июне в СИЗО отправили 45-летнего мужчину, разбросавшего венки у Вечного огня в подмосковном Видном. Он также показывал прохожим жесты, символизирующие нацистское приветствие. Мужчине предъявили обвинение по делу о публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Ереван уголовное дело блокада Ленинграда
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