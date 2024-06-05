В Видном в СИЗО отправили мужчину, разбросавшего венки у Вечного огня

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В подмосковном Видном суд арестовал мужчину, который в нетрезвом состоянии разбросал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем, сообщает главное управление Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 29 мая. В ведомстве добавили, что 45-летний мужчина также показывал прохожим жесты, символизирующие нацистское приветствие.

Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса — публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества. По статье мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа 2024 года», — добавили в ведомстве.

В ноябре 2023 года в Москве задержали мужчину, который попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе. Против него завели дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 Уголовного кодекса — повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны.