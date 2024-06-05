 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Видном в СИЗО отправили мужчину, разбросавшего венки у Вечного огня

В Видном в СИЗО отправили мужчину, разбросавшего венки у Вечного огня
Video

В подмосковном Видном суд арестовал мужчину, который в нетрезвом состоянии разбросал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем, сообщает главное управление Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 29 мая. В ведомстве добавили, что 45-летний мужчина также показывал прохожим жесты, символизирующие нацистское приветствие.

Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса — публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества. По статье мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа 2024 года», — добавили в ведомстве.

В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь
Общество

В ноябре 2023 года в Москве задержали мужчину, который попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе. Против него завели дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 Уголовного кодекса — повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Теги
Видное Московская область арест реабилитация нацизма Вечный огонь осквернение памятника
Материалы по теме
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь
Общество
Жителя Омска заподозрили в реабилитации нацизма
Общество
В Пскове подростки закидали снегом Вечный огонь
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Новые налоговые правила меняют подход к инвестициям: кто наиболее уязвим Pro, 12:14
Кто претендует на пост президента США. Инфографика Политика, 12:13
Иранца оштрафовали в Москве за футболку Balenciaga с флагом Украины Политика, 12:12
На ПМЭФ представили специалиста по вопросам ЖКХ — робота Евгения. Видео Общество, 12:10
Кошмары и тоска: 8 признаков повышенного стресса Pro, 11:55
Первую Lada Iskra покажут в малиновом цвете Авто, 11:54
FT узнала условие США для предоставления кредита Киеву за счет России Финансы, 11:52
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Турчака проводили из Совета Федерации аплодисментами. Видео Политика, 11:51
В Германии напали с ножом на политика от АдГ Политика, 11:49
В Видном в СИЗО отправили мужчину, разбросавшего венки у Вечного огня Политика, 11:47
Скандальный российский игрок НХЛ выступит в Медиалиге Спорт, 11:44
РБК Франшизы расскажут о франчайзинге на ПМЭФ-2024 РБК Франшизы, 11:41
Контрактника обвинили в расстреле сослуживцев и покупке наркотиков Политика, 11:39
Экстремистов из тувинской «Черной армии» будут судить в Москве Общество, 11:35