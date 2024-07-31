В Курской области при атаке дрона получил ранения сотрудник заправки

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При атаке украинского дрона на автозаправку в Курской области получил ранения сотрудник станции, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Вблизи деревни Колычевки Кореневского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на территорию автозаправочной станции. Ранен работник заправки», — написал глава региона.

Смирнов уточнил, что мужчина был доставлен в районную больницу.

При взрыве осколки повредили здание станции и заправочное оборудование.

Украинские дроны 28 июля атаковали нефтебазу в Курской области, тогда загорелись три резервуара с топливом.

Местные жители и сотрудники предприятия не пострадали. Смирнов сообщил, что нефтебаза находится в Курском районе, который расположен в центральной части области.

Полностью справиться с огнем пожарные смогли только спустя двое суток.