При покушении на главкома армии Судана погибли пять человек
На главнокомандующего армией Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана совершили покушение при помощи беспилотника, сообщает Sudan Tribune.
Как пишет издание, инцидент произошел «на церемонии вручения военных дипломов в Джубайте» в восточном Судане.
В результате покушения погибли пять человек: офицер и студенты. Аль-Бурхан после покушения вернулся в город Порт-Судан.
По сообщению представителя суданской армии, средства ПВО перехватили два «враждебных беспилотника», которые собирались атаковать место проведения церемонии.
За последние месяцы было совершено несколько громких покушений. Так, 15 мая пулевые ранения в грудь, живот и руку получил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. 13 июля в Пенсильвании покушение было совершено на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Оба политика выжили. 19 июля во Львове пулевое ранение в висок получила экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, в тот же день она скончалась.
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