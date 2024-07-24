В Грузии связали покушение на Иванишвили со стрельбой в Фицо и Трампа
Подготовку убийства основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили готовили те же силы, что намеревались застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо и бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передал ТАСС.
О подготовке к убийству почетного председателя правящей партии Иванишвили сообщила Cлужба госбезопасности Грузии. В заявлении утверждается, что теракт планировали и финансировали бывшие высокопоставленные чиновники правительства Грузии и бывшие сотрудники МВД, сейчас находящиеся на Украине.
«В последний период было совершено два теракта: один в Словакии, второй в США. Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы», — сказал Кобахидзе на брифинге.
68-летний Бидзина Иванишвили (в России также известен как Борис), как отмечают Forbes и Bloomberg, заработал свое состояние на различных активах в России в 1990-х. Среди них были Стойленский и Михайловский ГОКи в Белгородской и Курской областях, банк «Российский кредит», агропромышленная компания «Стойленская нива», сеть аптек «Доктор Столетов». В 2003-м он начал продажу активов, от последних бизнесмен избавился в 2012-м. Его состояние Bloomberg оценивает в $7,3 млрд.
После победы «Грузинской мечты» в 2012 году на выборах, где ее основными конкурентами были сторонники Михаила Саакашвили, Иванишвили стал премьер-министром Грузии, но уже через год покинул свой пост.
В конце 2023-го миллиардер объявил, что вернется к политической деятельности. На текущий год в Грузии запланированы очередные выборы в парламент.
Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Когда он вышел на сцену и начал произносить речь, раздалась стрельба. Трамп схватился за ухо и лег на пол трибуны. Его окружили телохранители. Позже оказалось, что Трамп получил ранение в ухо — пуля задела экс-президента по касательной. В тот же день экс-президента выписали из больницы.
На Фицо напали 15 мая после выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. В премьера несколько раз выстрелили, он получил ранения в грудь, живот и руку. Фицо перенес две операции, в конце мая его перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления.
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