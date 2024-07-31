Reuters узнал срок, когда Харрис назовет кандидата в вице-президенты

Камала Харрис (Фото: Stephanie Scarbrough / Reuters)

Камала Харрис может назвать нового претендента на пост вице-президента США в понедельник, 5 августа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нынешний вице-президент США Камала Харрис проведет свой первый митинг в Филадельфии 6 августа. Там она выступит с кандидатом в вице-президенты, приводит агентство сообщение ее предвыборного штаба. При этом кандидата она назовет уже в понедельник, 5 августа, в преддверии митинга, пишет Reuters со ссылкой на источники. В ее предвыборном штабе отметили, что Харрис «еще не приняла решение о кандидатуре».

Штат Пенсильвания станет первым в ее четырехдневном туре выступлений. После этого Харрис и ее новый кандидат отправятся еще в шесть мест. Харрис вынуждена выбирать своего кандидата в президенты в очень сжатые сроки, пишет Reuters. Ей необходимо успеть до 7 августа — крайнего срока, установленного Национальным комитетом Демократической партии.

В короткий список рассматриваемых кандидатов входят: губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Кентукки Энди Бешир, сенатор США от Аризоны и бывший астронавт Марк Келли, губернатор Миннесоты Тим Уолц и министр транспорта Пит Буттиджич, пишет Reuters. По данным Bloomberg, рассматриваются кандидатуры Келли, Шапиро и Уолца.