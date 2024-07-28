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Выборы президента США ,  
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Bloomberg назвал шорт-лист кандидатов Харрис в вице-президенты США

Сюжет
Выборы президента США
В него вошли сенатор от Аризоны, бывший астронавт Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц
Марк Келли
Марк Келли (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

В шорт-лист потенциальных партнеров Камалы Харрис на выборах президента США вошли сенатор от Аризоны, бывший астронавт Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам представителя предвыборного штаба Харрис Кевина Муньоса, она «поручила своей команде начать процесс проверки потенциальных кандидатов на пост вице-президента». Ожидается, что Харрис выберет партнера по гонке к 7 августа в соответствии с планами Демократической партии выдвинуть кандидата к этой дате.

Bloomberg отмечает, что большинство претендентов на пост вице-президента в списке Харрис — белые политики-мужчины с центристскими взглядами, которые могли бы помочь ей привлечь избирателей в колеблющихся штатах, а также бизнес и доноров. У них также есть опыт нападок на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, пишет агентство.

По словам союзников Харрис, «химия» между вице-президентом и тем, кого она выберет, столь же важна, как и политические качества. Процесс отбора возглавляет бывший генеральный прокурор Эрик Холдер. По словам одного из собеседников, у его юридической фирмы Covington & Burling LLP от 12 до 15 досье на кандидатов.

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Камала Харрис

Шапиро — популярный губернатор самого важного колеблющегося штата, а также опытный оратор, хорошо зарекомендовавший себя в сельской местности, что является слабостью демократов, пишет Bloomberg. Уолц — бывший учитель и военнослужащий Армии Национальной гвардии США, который позволит нивелировать привлекательность Джеймса Дэвида Вэнса на Среднем Западе — выбранного Трампом кандидата в вице-президенты от Республиканской партии.

Среди других претендентов Харрис также рассматривает министра торговли Джину Раймондо и министра транспорта Пита Буттиджича.

CNN и Financial Times сообщали, что основные претенденты на пост вице-президента от демократов — губернатор Северной Каролины Рой Купер, губернатор Пенсильвании Шапиро, сенатор от Аризоны Келли. Собеседники газеты говорили, что спонсоры с Уолл-стрит предпочитают кандидатуру Шапиро или Купера, а доноры в Голливуде продвигают Келли. Все трое имеют личные связи с Харрис, отмечала FT.

Неделю назад президент Джо Байден снялся с выборов. Харрис стала вероятным кандидатом от демократов.

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Елена Чернышова
Камала Харрис выборы президента США вице-президент
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Камала Харрис

20 октября 1964 года
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