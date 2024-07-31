Суд арестовал зампреда правительства Хабаровского края по социалке

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Заместителя председателя правительства Хабаровского края Евгения Никонова заключили под стражу до 29 сентября 2024 года, сообщили РБК в пресс-службе Центрального районного суда Хабаровска

«Арестован на два месяца», — сообщили в суде.

Никонова подозревают по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Сотрудники ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали зампреда утром 30 июля. По данным местного агентства ХКС, его подозревают в получении взяток в особо крупном размере. Кроме того, следствие заинтересовалось схемами закупок для нужд здравоохранения.

Никонов курирует социальную сферу Хабаровского края. Ему 50 лет, он входит в «Единую Россию». В разные годы Никонов возглавлял Поликлинику № 1 Управления делами президента России, работал в департаменте здравоохранения Москвы.

За несколько дней до задержания Никонова врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин раскритиковал состояние системы здравоохранения региона. По его словам, некачественная медицина вошла в топ-3 главных проблем края. Он объяснил, что устал призывать профильных руководителей к порядку, поэтому подход к работе всей системы изменится.