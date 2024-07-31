 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Хабаровского вице-губернатора заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда в Хабаровске.

В суде отметили, что Никонов проходит по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса, соответствующей злоупотреблению должностными полномочиями.

Силовики задержали вице-губернатора Хабаровского края
Политика
Евгений Никонов

Силовики задержали вице-губернатора Хабаровского края утром 30 июля. Тогда собеседник портала DVHub сообщил, что Никонова подозревают в получении взяток. По его словам, на зампреда правительства собрали «довольно толстую папку», а суммы, фигурирующие в деле, гораздо больше одного миллиона рублей.

Никонов курирует социальную сферу Хабаровского края. Ему 50 лет, он является членом партии «Единая Россия». В разные годы Никонов возглавлял Поликлинику № 1 Управления делами президента России, работал в департаменте здравоохранения Москвы. Он ведет телеграм-канал «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 27_Z», последний пост в нем опубликован утром 30 июля, в день задержания.

За несколько дней до задержания врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин раскритиковал состояние системы здравоохранения региона. По его словам, некачественная медицина вошла в топ-3 главных проблем края. «В районах нас просто хотят побить, когда мы приезжаем. И я понимаю людей», — отметил Демешин. Он объяснил, что устал призывать профильных руководителей к порядку, «терпение кончилось», из-за чего подход к работе всей системы будут менять.

Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей

Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Россияне стали больше думать о здоровом питании

Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже

«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Читайте официальный канал РБК
Теги
Хабаровский край злоупотребление полномочиями уголовное дело взятки
Материалы по теме
Обвиняемый во взятке Иванов заявил, что в его действиях нет криминала
Политика
Бывшего заместителя Жириновского обвинили во взятках техникой Apple
Политика
В деле экс-главы депкульта Москвы появились взятки на более ₽100 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 93,29 (-0,84) Инвестиции, 30 июл, 18:03 Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 86,33 (-0,23) Инвестиции, 30 июл, 18:03
Байден подтвердил бразильскому президенту участие на саммите G20 в ноябреПолитика, 05:27
Арестованный замглавы Тюменской области хотел пойти на военную операциюОбщество, 05:03
Хабаровского вице-губернатора заподозрили в злоупотреблении полномочиямиПолитика, 04:58
В Киеве в третий раз за ночь зафиксировали взрывыПолитика, 04:36
Возникший при ударе ВСУ пожар в Курском районе локализовалиПолитика, 04:09
Армия США отказалась платить зарплату осужденному в России сержантуОбщество, 03:55
В Колпино задержали мужчину, стрелявшего на детской площадкеОбщество, 03:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине погиб четвертый доброволец из ФинляндииПолитика, 03:25
ТАСС узнал, что ГУР пообещало подрывнику железной дороги под РязаньюПолитика, 03:01
В Думе решили расширить перечень оснований для прекращения гражданстваПолитика, 02:45
В Киеве и Киевской области вновь прогремели взрывыПолитика, 02:35
Конюхов установил мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдинеОбщество, 02:16
В Курской области объявили ракетную опасностьПолитика, 01:50
В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства трех детейОбщество, 01:44