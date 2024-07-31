Хабаровского вице-губернатора заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Зампредседателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда в Хабаровске.

В суде отметили, что Никонов проходит по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса, соответствующей злоупотреблению должностными полномочиями.

Силовики задержали вице-губернатора Хабаровского края утром 30 июля. Тогда собеседник портала DVHub сообщил, что Никонова подозревают в получении взяток. По его словам, на зампреда правительства собрали «довольно толстую папку», а суммы, фигурирующие в деле, гораздо больше одного миллиона рублей.

Никонов курирует социальную сферу Хабаровского края. Ему 50 лет, он является членом партии «Единая Россия». В разные годы Никонов возглавлял Поликлинику № 1 Управления делами президента России, работал в департаменте здравоохранения Москвы. Он ведет телеграм-канал «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 27_Z», последний пост в нем опубликован утром 30 июля, в день задержания.

За несколько дней до задержания врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин раскритиковал состояние системы здравоохранения региона. По его словам, некачественная медицина вошла в топ-3 главных проблем края. «В районах нас просто хотят побить, когда мы приезжаем. И я понимаю людей», — отметил Демешин. Он объяснил, что устал призывать профильных руководителей к порядку, «терпение кончилось», из-за чего подход к работе всей системы будут менять.