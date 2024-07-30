Силовики задержали зампреда правительства Хабаровского края

Евгений Никонов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов задержан по подозрению в получении взяток, сообщают ТАСС и DVHub со ссылкой на источники в правоохранительных ведомствах.

«Я видел его дело как минимум месяц назад, может, даже больше. Могу сказать, что парой страниц все не ограничивается, довольно толстая папка. Добавлю, что в этом деле называются достаточно большие суммы, далеко не один миллион рублей», — рассказал собеседник DVHub. По его словам, изначально чиновника не планировали задерживать до осени.

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