Силовики задержали зампреда правительства Хабаровского края
Зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов задержан по подозрению в получении взяток, сообщают ТАСС и DVHub со ссылкой на источники в правоохранительных ведомствах.
«Я видел его дело как минимум месяц назад, может, даже больше. Могу сказать, что парой страниц все не ограничивается, довольно толстая папка. Добавлю, что в этом деле называются достаточно большие суммы, далеко не один миллион рублей», — рассказал собеседник DVHub. По его словам, изначально чиновника не планировали задерживать до осени.
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