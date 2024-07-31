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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области сбили беспилотник самолетного типа

Губернатор Шапша: ночью в Калужской области сбили дрон самолетного типа
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 31 июля на территории Куйбышевского района Калужской области средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — отметил глава Калужской области.

Два человека пострадали при обстреле и атаке дрона в районе Шебекино
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

За прошедшую ночь обстрелам и атакам дронов подверглись также Белгородская, Ростовская, Курская и Брянская области.

В результате обстрелов белгородского города Шебекино загорелся многоэтажный дом, губернатор Вячеслав Гладков выехал на место пожара. До этого произошел еще один обстрел, в результате которого один снаряд упал во двор многоквартирного дома, несколько автомобилей посекло осколками. В одном частном домовладении пробита кровля, выбиты окна, посечены фасад и забор, также есть повреждения на линии электропередачи, уточнил губернатор. Пострадавших не было.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на одном из объектов при ударе ВСУ возник пожар. Он также прибыл на место происшествия и отметил, что в Курском районе не звучали сигналы ракетной опасности, которая действовала в момент атаки на территории всего региона. Пожар удалось локализовать.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил об атаке со стороны ВСУ. По его словам, беспилотник самолетного типа обнаружили и сбили силами ПВО Минобороны. Пострадавших и разрушений не было.

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотник на северо-западе региона. По его словам, никто не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется.

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Теги
Калужская область Владислав Шапша беспилотники Украина
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