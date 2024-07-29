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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили пятый беспилотник за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

Российская ПВО сбила еще один беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что сбитый дрон был самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.

Ранее в ночь с 28 на 29 июля Богомаз сообщал о трех сбитых беспилотниках, менее чем за час до этого Богомаз сообщил о еще одном сбитом аппарате.

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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