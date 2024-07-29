Над Брянской областью сбили пятый беспилотник за ночь
Российская ПВО сбила еще один беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что сбитый дрон был самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.
Ранее в ночь с 28 на 29 июля Богомаз сообщал о трех сбитых беспилотниках, менее чем за час до этого Богомаз сообщил о еще одном сбитом аппарате.
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