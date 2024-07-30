Два человека пострадали при обстреле и атаке дрона в районе Шебекино

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Украинские военные обстреляли Шебекино и село Вознесеновка, в результате чего пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Шебекино в результате прилета снаряда на территорию предприятия ранен мужчина», — написал Гладков. По его словам, пострадавшего с закрытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами госпитализировали в одну из больниц Белгорода. Также в городе один снаряд упал на территорию еще одного предприятия — пробита кровля и повреждена стена.

Кроме того, украинский дрон атаковал Вознесеновку в районе Шебекино, где пострадала женщина. Она получила баротравму и ушиб руки и сама обратилась к врачам, уточнил глава региона.

Всего с начала военной операции на Украине свыше 1,1 тыс. жителей Белгородской области получили ранения, сообщил губернатор в середине июля 2024 года. Погибли более 200 человек, добавил Гладков.