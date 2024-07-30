Два человека пострадали при обстреле и атаке дрона в районе Шебекино
Украинские военные обстреляли Шебекино и село Вознесеновка, в результате чего пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В Шебекино в результате прилета снаряда на территорию предприятия ранен мужчина», — написал Гладков. По его словам, пострадавшего с закрытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами госпитализировали в одну из больниц Белгорода. Также в городе один снаряд упал на территорию еще одного предприятия — пробита кровля и повреждена стена.
Кроме того, украинский дрон атаковал Вознесеновку в районе Шебекино, где пострадала женщина. Она получила баротравму и ушиб руки и сама обратилась к врачам, уточнил глава региона.
Всего с начала военной операции на Украине свыше 1,1 тыс. жителей Белгородской области получили ранения, сообщил губернатор в середине июля 2024 года. Погибли более 200 человек, добавил Гладков.
Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства
Тимати вслед за Кадыровым заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. Видео
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России
На крупнейшем химзаводе в Германии произошел взрыв
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД
В центре Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты
Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация