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Военная операция на Украине ,  
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Два человека пострадали при обстреле и атаке дрона в районе Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские военные обстреляли Шебекино и село Вознесеновка, в результате чего пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Шебекино в результате прилета снаряда на территорию предприятия ранен мужчина», — написал Гладков. По его словам, пострадавшего с закрытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами госпитализировали в одну из больниц Белгорода. Также в городе один снаряд упал на территорию еще одного предприятия — пробита кровля и повреждена стена.

Кроме того, украинский дрон атаковал Вознесеновку в районе Шебекино, где пострадала женщина. Она получила баротравму и ушиб руки и сама обратилась к врачам, уточнил глава региона.

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Всего с начала военной операции на Украине свыше 1,1 тыс. жителей Белгородской области получили ранения, сообщил губернатор в середине июля 2024 года. Погибли более 200 человек, добавил Гладков.

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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков ВСУ дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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