В Шебекино загорелся дом при ударе ВСУ
В результате ночных обстрелов белгородского города Шебекино загорелся многоэтажный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Несколько ночных обстрелов Шебекино. Горит многоэтажный дом, выехал на место. Подробности обязательно сообщу немного позже», — отметил Гладков.
Об обстреле Шебекино сообщила пресс-служба ГУ МЧС Белгородской области. Позже в телеграм-канале «Белгород № 1» появилось видео пожара. На кадрах от крыши многоквартирного дома валит черный густой дым, слышны взрывы.
В ночь на 31 июля ВСУ несколько раз ударили по Шебекино, в результате чего часть города осталась без света. По словам Гладкова, в результате прямых попаданий снарядов загорелись кровля частного дома и территория одного из предприятий. Пожарные потушили возгорания. Еще один снаряд упал во двор многоквартирного дома, несколько автомобилей посекло осколками.
В одном частном домовладении пробита кровля, выбиты окна, посечены фасад и забор, также есть повреждения на линии электропередач, уточнил губернатор. Пострадавших не было.
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