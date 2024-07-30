Минфин Украины назвал ежедневные расходы Киева на конфликт
Каждый день конфликта на Украине обходится Киеву примерно в €120 млн (почти $130 млн), сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству «РБК Украина».
Таким образом, ежемесячные расходы Киева на безопасность и оборону составляют около €3,7 млрд, уточнил он.
В связи с этим в бюджете Украины образовалась «дыра» в 500 млрд грн (около $122 млн) — в основном это расходы на вооруженные силы, в том числе зарплаты военным. В связи с этим правительство предложило проект повышения налогов, которым предлагается введение военного сбора на покупку автомобиля, продажу недвижимости и т.д. По мнению министра, расширение базы налогообложения военным сбором — правильный шаг, чтобы каждый работающий гражданин Украины имел возможность внести свой вклад в поддержку вооруженных сил.
Однако украинский бизнес раскритиковал предлагаемые фискальные нововведения. Так, автодилеры, по словам Марченко, заявили об уходе рынка в тень как следствии сбора на покупку машины. Министр отметил, что предпринимателям следует осознать критичность ситуации не только на текущий год, но и на будущий. А также «это вопрос к правоохранительным органам, которые должны бороться с теневым рынком», добавил он.
Ранее он отмечал, что выделенные США $7,8 млрд пойдут на выплаты зарплат и другие финансовые нужды, однако из-за ситуации на поле боя перспективы бюджета страны на 2025 год «неопределенные».
Он прогнозировал, что бюджет Украины в будущем году столкнется с «дополнительным» дефицитом в размере до $12 млрд. По подсчетам Марченко, в первом квартале этого года министерству пришлось увеличить расходы на оборону на $4 млрд.
В апреле этого года сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $60,64 млрд на военную помощь Украине. Из них больше трети — $23,2 млрд — выделены на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе», и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Отличительной особенностью билля стало положение, предусматривающее выделение части помощи — $7,9 млрд — для поддержания функционирования украинского правительства, а также $1,58 млрд на «помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии» — в качестве кредита.
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