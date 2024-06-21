Конюхов объяснил плохое отношение к Овечкину фразой «думает не о России»

Путешественник также уверен, что Овечкин не обгонит Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Путешественник Федор Конюхов рассказал «Матч ТВ», что не уважает нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поскольку тот «думает не о России».

«Я к нему плохо отношусь. И руки бы я Овечкину не подал, — отметил Конюхов. — Да потому, что он выступает в Америке. И думает не о России, а только о том, как себе денег побольше заработать. А нужно в России играть, нашу Родину прославлять!»

«Конечно же, Овечкин никакого Гретцки не обгонит! Я его как спортсмена не уважаю», — добавил он.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету 38-летнего форварда 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах. Российскому форварду необходимо забросить еще 42 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

На счету Конюхова пять кругосветных плаваний, 17 пересечений Атлантики, одиночные путешествия к Южному и Северному полюсам, а также одиночный кругосветный полет на воздушном шаре.