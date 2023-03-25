Конюхов и Меняйло побили рекорд дальности полета воздушного шара

Российские путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд по дальности полета воздушного шара, пролетев больше 2368 км. Прошлый рекорд был установлен в 1994 году двумя японцами — Чикацу Какинума и Мичио Канда. Об этом говорится в телеграм-канале Конюхова.

«Пилоты будут продолжать полёт до рассвета и планируют приземлиться в районе поселка Хатанга — столицы Полярной авиации», — уточнил телеграм-канал. Фактическое пройденное расстояние будет известно только после приземления.

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