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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ атаковали Брянскую и Белгородскую области

Гладков: ВСУ ударили по Шебекино, часть города осталась без света
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины несколько раз ударили по белгородскому городу Шебекино, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате прямых попаданий снарядов загорелись кровля частного дома и территория одного из предприятий. Пожарные потушили возгорания. Еще один снаряд упал во двор многоквартирного дома, несколько автомобилей посекло осколками. В одном частном домовладении пробита кровля, выбиты окна, посечены фасад и забор, также есть повреждения на линии электропередач, уточнил губернатор. Часть города осталась без света.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил об атаке со стороны ВСУ. По его словам, беспилотник самолетного типа обнаружили и уничтожили силами ПВО Минобороны. Пострадавших и разрушений не было.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.

Днем 30 июля украинские военные также обстреляли Шебекино и село Вознесеновка, в результате пострадали мужчина и женщина, рассказал Гладков. Снаряд упал на территорию неназванного предприятия. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой и минно-взрывной травмами госпитализировали в одну из больниц Белгорода. Еще один снаряд упал на территорию другого предприятия, там пробита кровля и повреждена стена. Женщина получила баротравму и ушиб руки и сама обратилась к врачам, уточнил глава региона.

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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков Брянская область Александр Богомаз Украина беспилотники обстрел
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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