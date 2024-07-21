На подступах к Киеву сработала ПВО
В Киевской области работает ПВО, сообщили в областной военной администрации. Об этом также написал в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Власти предупредили об угрозе беспилотников и попросили жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
В Киеве и области была объявлена повторная воздушная тревога. Сигнал тревоги прозвучал и в Полтавской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской, Николаевской областях.
Прошлой ночью мэр Киева также сообщал о работе ПВО. ТСН и «Страна» писали о взрывах в украинской столице.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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