На подступах к Киеву сработала ПВО

В Киевской области работает ПВО, сообщили в областной военной администрации. Об этом также написал в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Власти предупредили об угрозе беспилотников и попросили жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

В Киеве и области была объявлена повторная воздушная тревога. Сигнал тревоги прозвучал и в Полтавской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Сумской, Николаевской областях.

Прошлой ночью мэр Киева также сообщал о работе ПВО. ТСН и «Страна» писали о взрывах в украинской столице.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.