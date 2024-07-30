Бакальчук подтвердила подачу заявления на развод через суд

Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила подачу в суд иска о разводе со своим мужем Владиславом Бакальчуком. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба московских судов опубликовала информацию о поступлении соответствующего заявления в Савеловский суд Москвы. Суть иска не называлась, но в пресс-службе уточнили, что «предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений».

23 июля Владислав Бакальчук провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» WB Робертом и его братом Леваном Мирзояном. Основательница Wildberries в ответ заявила, что ее не нужно ни от кого спасать, и сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем, с которым она была вместе с начала 2000-х.

Ранее Владислав Бакальчук в интервью РБК сообщал, что убежден, что в случае раздела Wildberries компания будет поделена «50 на 50». Он уточнил, что у них с Татьяной не заключен брачный договор, поэтому все имущество делится пополам. Он также выразил надежду, что у них с Татьяной получится договориться о разделе без суда.

Согласно ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит только 1% в ООО «Вайлдберриз», Татьяне — 99%. Но статус супругов «фактически приравнивает» их доли друг к другу в случае раздела бизнеса, поясняли РБК опрошенные юристы.