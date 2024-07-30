 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В России заочно приговорили граждан Грузии, Латвии и США за службу в ВСУ

Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

За участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины заочный приговор получили гражданин Грузии Шота Деметрашвили, гражданин Латвии Аниньш Атварс и гражданин США, ветеран морской пехоты Сент-Джон Майкл-Артур, сообщает Следственный комитет.

Все они признаны виновными по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса — участие наемника в вооруженном конфликте.

Деметрашвили и Атварс прибыли на Украину в 2022 году, «чтобы в качестве наемников участвовать на стороне украинских силовых структур в вооруженном конфликте».

В ДНР за наемничество будут судить француза
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Деметрашвили суд приговорил к 14 годам лишения свободы, Атварса — к 13 годам заключения. Оба они объявлены в международный розыск.

Сент-Джон Майкл-Артур прибыл на Украину через Польшу в феврале 2022 года и дал согласие участвовать в боевых действиях на стороне Украины против силовых структур ДНР и Вооруженных сил России.

СК завершил расследование дел наемников ВСУ из США, Британии и Франции
Политика
Александр&nbsp;Бастрыкин&nbsp;на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, Мариуполь

Американец воевал на стороне ВСУ по май 2024 года и получал за службу вознаграждение в размере не менее $1 тыс. в месяц.

Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Сент-Джон Майкл-Артур также объявлен в международный розыск.

Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства

Тимати вслед за Кадыровым заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. Видео

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России

На крупнейшем химзаводе в Германии произошел взрыв

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД

В центре Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты

Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация
Теги
Следственный комитет наемники суд приговор
Материалы по теме
RT опубликовал фото «украинского наемника» у туарегов
Политика
Минск сообщил о диалоге с Берлином из-за смертного приговора наемнику ВСУ
Политика
СК потребовал арестовать белорусского гребца по делу о наемничестве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 29 июл, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 29 июл, 17:39
Трамп заявил о создании госрезерва в биткоинах. Насколько это реальноКрипто, 12:45
Италия арестовала активы президента БК «Монако» Алексея ФедорычеваПолитика, 12:42
Арт-объекты из стекла и фотоловушки: экологические проекты в регионахЗеленая экономика, 12:41
Два человека пострадали при обстреле и атаке дрона в районе ШебекиноПолитика, 12:38
Матвиенко предложила ограничить рекламу компаний «по списанию долгов»Политика, 12:37
МЧС будет использовать танк для тушения труднодоступных пожаров в ДНРОбщество, 12:29
Бандиты напали на премьер-министра ГаитиПолитика, 12:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Что происходит на Олимпиаде 30 июляСпорт, 12:20
Пушилин назвал взятие Лозоватского шагом к КрасноармейскуПолитика, 12:20
Италия назвала Китай «ключевым игроком» для мира между Россией и УкраинойПолитика, 12:20
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсахРБК И МТС Банк, 12:10
В России заочно приговорили граждан Грузии, Латвии и США за службу в ВСУПолитика, 12:03
Как обмелела часть Беломорканала после прорыва дамбы. ВидеоОбщество, 12:02
В США обвинили Россию и Китай в привлечении американцев для пропагандыПолитика, 12:00