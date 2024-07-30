В России заочно приговорили граждан Грузии, Латвии и США за службу в ВСУ
За участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины заочный приговор получили гражданин Грузии Шота Деметрашвили, гражданин Латвии Аниньш Атварс и гражданин США, ветеран морской пехоты Сент-Джон Майкл-Артур, сообщает Следственный комитет.
Все они признаны виновными по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса — участие наемника в вооруженном конфликте.
Деметрашвили и Атварс прибыли на Украину в 2022 году, «чтобы в качестве наемников участвовать на стороне украинских силовых структур в вооруженном конфликте».
Деметрашвили суд приговорил к 14 годам лишения свободы, Атварса — к 13 годам заключения. Оба они объявлены в международный розыск.
Сент-Джон Майкл-Артур прибыл на Украину через Польшу в феврале 2022 года и дал согласие участвовать в боевых действиях на стороне Украины против силовых структур ДНР и Вооруженных сил России.
Американец воевал на стороне ВСУ по май 2024 года и получал за службу вознаграждение в размере не менее $1 тыс. в месяц.
Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Сент-Джон Майкл-Артур также объявлен в международный розыск.
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