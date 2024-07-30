Саратовские пограничники обнаружили мигрантов в фуре с дынями

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Пограничники в поселке Озинки Саратовской области задержали группу мигрантов, которых незаконно пытались ввезти на территорию России в грузовике с дынями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.

«При осмотре полуприцепа автомобиля DAF выявлены четверо граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона, укрывавшиеся в специально оборудованных полостях между коробками с дынями», — говорится в сообщении.

В отношении нелегальных пассажиров и водителя возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса (незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору). За попытку организации незаконной миграции в отношении водителя возбуждено дело по ч. 1 ст. 322.1 УК России. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил 19 июля, что на рассмотрении Госдумы сегодня находятся 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства.

По его словам, совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение для Госдумы, а 23 из 25 находящихся на рассмотрении законопроектов были внесены депутатами.

23 июля депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил выплачивать за предоставление информации о местах проживания нелегальных мигрантов 100 тыс. руб. Письмо с этим предложением депутат направил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

По словам Каргинова, эта инициатива поможет «выявить и нейтрализовать нелегальные миграционные сети, которые опасны для общества».