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Саратовские пограничники обнаружили мигрантов в фуре с дынями

Саратовские пограничники обнаружили мигрантов в фуре с дынями
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Пограничники в поселке Озинки Саратовской области задержали группу мигрантов, которых незаконно пытались ввезти на территорию России в грузовике с дынями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.

«При осмотре полуприцепа автомобиля DAF выявлены четверо граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона, укрывавшиеся в специально оборудованных полостях между коробками с дынями», — говорится в сообщении.

В отношении нелегальных пассажиров и водителя возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса (незаконное пересечение государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору). За попытку организации незаконной миграции в отношении водителя возбуждено дело по ч. 1 ст. 322.1 УК России. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил 19 июля, что на рассмотрении Госдумы сегодня находятся 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства.

По его словам, совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение для Госдумы, а 23 из 25 находящихся на рассмотрении законопроектов были внесены депутатами.

23 июля депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов предложил выплачивать за предоставление информации о местах проживания нелегальных мигрантов 100 тыс. руб. Письмо с этим предложением депутат направил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

По словам Каргинова, эта инициатива поможет «выявить и нейтрализовать нелегальные миграционные сети, которые опасны для общества».

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