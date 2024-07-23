Депутат предложил полиции платить за данные о нелегальных мигрантах

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Предоставление информации о местах проживания нелегальных мигрантов следует оплачивать, считает депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов.

Письмо, в котором он предложил вознаграждать за такие сведения 100 тыс. руб, депутат направил министру внутренних дел России Владимир Колокольцеву.

«Эта инициатива поможет нам выявить и нейтрализовать нелегальные миграционные сети, которые опасны для общества. Люди будут более активно сообщать о нелегалах, понимая, что их информация может принести реальную пользу, а они — получать вознаграждение», — полагает депутат.

По его мнению, преступления, совершенные мигрантами, становятся все более жестокими. Таким образом он предлагает усилить борьбу с нелегалами.

«Совместными усилиями граждан и правоохранительных органов мы создадим надежный барьер против нелегального миграционного потока», — убежден Каргинов.

Следственный комитет ранее сообщал, что за шесть месяцев этого года увеличилось на 5% число изнасилований, совершенных приезжими, на 25% — развратных действий в отношении детей. Возросло на 55% количество преступных деяний экстремистской направленности, совершенных мигрантами.