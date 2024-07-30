Два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над Японским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Продолжительность полета составила более 10 часов. Ракетоносцы прикрывали истребители Су-30 и Су-35. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств, добавили в военном ведомстве.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.

Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он входит в состав дальней авиации российских Воздушно-космических сил России и, как правило, несет крылатые ракеты типа Х-55 с дальностью полета до 2,5 тыс. км.

Ту-95МС — модифицированная версия самолета Ту-95, которая представляет собой самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец. Является одним из компонентов ядерной триады.