Два ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над Японским морем
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Продолжительность полета составила более 10 часов. Ракетоносцы прикрывали истребители Су-30 и Су-35. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств, добавили в военном ведомстве.
«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в Минобороны.
Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Он входит в состав дальней авиации российских Воздушно-космических сил России и, как правило, несет крылатые ракеты типа Х-55 с дальностью полета до 2,5 тыс. км.
Ту-95МС — модифицированная версия самолета Ту-95, которая представляет собой самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец. Является одним из компонентов ядерной триады.
Российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
25 июля российские Ту-95 и китайские H-6 провели совместное патрулирование на севере Тихого океана под прикрытием истребителей Су-30 и Су-35. Полет длился более пяти часов.
В июне стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Во время полета их сопровождали истребители Су-30СМ, Су-27, Су-33. Длительность самого продолжительного полета превысила шесть часов.
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