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Политика ,  
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Бомбардировщики и ракетоносцы России пролетели над тремя морями

Минобороны: Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили полеты над тремя морями

Бомбардировщики и ракетоносцы России пролетели над тремя морями
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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны России.

Во время полета их сопровождали истребители Су-30СМ, Су-27, Су-33. Длительность самого продолжительного полета превысила шесть часов. На отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали истребители иностранных государств, добавили в ведомстве.

Ту-95МС — модификация стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, предназначенных для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных районах и в тылу.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2,2 тыс. км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Два российских бомбардировщика Ту-95МС пролетели у берегов Аляски
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Минобороны подчеркнуло, что полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана совершаются регулярно и выполняются в соответствии с международным правом.

В марте дальние бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» пролетели над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей. Последние отработали дозаправку топливом в воздухе.

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Теги
Ту-95МС Ту-22М3 Минобороны Баренцево море Балтийское море Норвежское море

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