Похитители человека в Москве попались из-за каршеринговой машины
Три злоумышленника похитили 25-летнего мужчину из двора жилого дома в Москве, потребовав за освобождение 300 тыс. руб., сообщила столичная прокуратура.
По ее информации, три молодых человека 2001, 2003 и 2004 годов рождения насильно посадили свою жертву в машину во дворе дома на Ангарской улице. Некоторое время они катали пострадавшего, вымогая у него за освобождение 300 тыс. руб.
Поскольку злоумышленники воспользовались машиной каршеринга, в какой-то момент аренда авто была заблокирована, похитителей задержали, а пострадавшего освободили.
Теперь молодым людям вменяется похищение человека (ст. 126 Уголовного кодекса) и вымогательство (ст. 163), следствие ходатайствует об их аресте, добавили в прокуратуре.
В начале июля Следственный комитет возбудил дело после похищения гендиректора SIAD Rus Cтефано Гуидотти. Его схватили в центре Москвы, увезли в Брянск и удерживали из-за «конкуренции в бизнесе». Итальянца освободили, четырех подозреваемых задержали.
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