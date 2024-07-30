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Похитители человека в Москве попались из-за каршеринговой машины

Похитители человека в Москве попались из-за каршеринговой машины
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Три злоумышленника похитили 25-летнего мужчину из двора жилого дома в Москве, потребовав за освобождение 300 тыс. руб., сообщила столичная прокуратура.

По ее информации, три молодых человека 2001, 2003 и 2004 годов рождения насильно посадили свою жертву в машину во дворе дома на Ангарской улице. Некоторое время они катали пострадавшего, вымогая у него за освобождение 300 тыс. руб.

Поскольку злоумышленники воспользовались машиной каршеринга, в какой-то момент аренда авто была заблокирована, похитителей задержали, а пострадавшего освободили.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Теперь молодым людям вменяется похищение человека (ст. 126 Уголовного кодекса) и вымогательство (ст. 163), следствие ходатайствует об их аресте, добавили в прокуратуре.

В начале июля Следственный комитет возбудил дело после похищения гендиректора SIAD Rus Cтефано Гуидотти. Его схватили в центре Москвы, увезли в Брянск и удерживали из-за «конкуренции в бизнесе». Итальянца освободили, четырех подозреваемых задержали.

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Теги
Москва похищение человека вымогательство
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