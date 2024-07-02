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Всех обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена отправили в СИЗО

Суд арестовал всех обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена в Москве
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы арестовал еще двух обвиняемых в похищении гражданина Италии в центре города, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Надира Абалова и Азиза Курбанова отправили под арест на два месяца — до 29 августа 2024 года. Им вменяют похищение человека, совершенное организованной группой, — п. «а» ч. 3 ст. 126 Уголовного кодекса. По статье им грозит до 15 лет лишения свободы.

Всего по делу проходят четыре человека в возрасте от 21 до 36 лет. Двух других — Залумхана Ибрагимова и Али Зеналова — суд арестовал ранее этим же днем.

В центре Москвы похитили итальянского бизнесмена и увезли в Брянск
Общество
Стефано Гуидотти

Фигуранты дела, по версии следствия, 28 июня похитили генерального директора российского представительства ГК SIAD Стефано Гуидотти. В СК уточнили, что похищение произошло на улице Садовой-Триумфальной в центре Москвы. Обвиняемые затащили итальянца в автомобиль, надели наручники и мешок на голову, увезли в Брянск и удерживали там сутки. В ведомстве добавили, что незадолго до похищения у Гуидотти произошел конфликт с конкурентом.

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Теги
арест Замоскорецкий суд похищение человека
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