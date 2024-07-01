В центре Москвы похитили итальянского бизнесмена и увезли в Брянск

СК возбудил дело после похищения гендиректора SIAD Rus Cтефано Гуидотти. Его схватили в центре Москвы, увезли в Брянск и удерживали из-за «конкуренции в бизнесе». Итальянца освободили, четырех подозреваемых задержали

Стефано Гуидотти (Фото: cryoexpo / YouTube)

Гендиректора российского представительства ГК SIAD Стефано Гуидотти похитили в центре Москвы и нашли спустя два дня в Брянске, сообщил источник РБК.

По его словам, днем 28 июня в полицию поступило заявление о пропаже Гуидотти от менеджера SIAD Rus, возбуждено дело по ч. 2 ст. 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Как пишет телеграм-канал Mash, неизвестные схватили Гуидотти на Садовой-Триумфальной улице, посадили в BMW и увезли в неизвестном направлении.

Оперативники обнаружили автомобиль с итальянцем в Брянске 30 июня, мужчину освободили. Задержаны четверо предполагаемых похитителей, двое из них постоянно проживают в Дагестане, еще один — в Узбекистане, сообщил источник РБК. Похищение было связано с конкуренцией в бизнесе. Всех подозреваемых доставили в ОМВД по Тверскому району столицы.

Video

РБК направил запрос в офис OOO SIAD Rus.

SIAD Rus — российское подразделение итальянской группы компаний, специализирующейся на производстве технических газов, промышленном инжиниринге и здравоохранении. SIAD владеет производственными площадками по всему миру. По итогам 2023 года убыток SIAD Rus составил 51,68 млн руб, выручка — 61 тыс. руб.

В пресс-службе столичного главка СК позднее подтвердили возбуждение дела по ч. 2 ст. 126, задержанным предъявили обвинение. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет. По данным следователей, возраст фигурантов — от 21 до 36 лет, при нападении они использовали пистолет.

«Применяя насилие, они затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в город Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток», — уточнили в СК.

Гуидотти имеет гражданства России и Италии. По версии следователей, незадолго до произошедшего у него произошел конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. СК ходатайствует об аресте подозреваемых.