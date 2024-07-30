«Ростех» доложит Путину о росте поставок боеприпасов в 25 раз в 2023 году

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

По итогам 2023 года госкорпорация «Ростех» увеличила выпуск и поставки в войска всех средств поражения, при этом поставки в армию боеприпасов выросли в 25 раз по сравнению с предыдущим годом.

Такие данные, как сообщает ТАСС, содержатся в справке, подготовленной ко встрече президента Владимира Путина с гендиректором госкорпорации Сергеем Чемезовым.

«Растут объемы выпуска боеприпасов. В 2023 году предприятия «Ростеха» поставили их в 25 раз больше, чем годом ранее. Увеличилось производство всей линейки средств поражения. Например, производство снарядов для ствольной артиллерии выросло в шесть раз», — приводит агентство данные из материалов.

Чистая прибыль «Ростеха» по итогам 2023 года увеличилась на 54% по сравнению с 2022 годом и составила 60,1 млрд руб. Консолидированная выручка корпорации выросла на 34% и составила 2,84 трлн руб. В 2024 году планируется преодолеть планку в 3 трлн руб.

«Ростех» регулярно сообщает о разработке и запуске в производство новых типов вооружений.

Пресс-служба корпорации 15 июля сообщила, что фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 уже используется в зоне военной операции. Накануне Минобороны отчитывалось о первом применении ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в зоне боевых действий. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил авиабомбой по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины. По данным военного ведомства, цель была успешно поражена.

В «Ростехе» добавили, что сейчас ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения боеприпасов. ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь 11 футбольных полей, уточнили тогда в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

По данным «Ростеха», при взрыве ударная волна одной такой бомбы позволяет уничтожить взводный опорный пункт ВСУ с земляными укреплениями открытого типа.

Госкорпорация также сообщила, что провела испытания новых бронепанелей, которые способны защитить объекты критической инфраструктуры от атак ударных беспилотников. Новые бронеплиты предназначены для защиты стационарных объектов от осколков и пуль, их разработал «НИИ Стали», который входит в концерн «Калашников».

«В ходе тестов образец выдержал без единого пробития попадания пуль от патронов 9×19 мм 7Н21 и осколков гранаты Ф-1, подорванной на расстоянии чуть более полуметра», — говорилось в сообщении.