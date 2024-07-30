Обвиняемый в подрыве машины в Москве не подавал апелляцию на свой арест
Евгений Серебряков, которого обвинили в подрыве машины на севере Москвы, не стал обжаловать свой арест.
Решение Замоскворецкого суда о его аресте вступило в силу 30 июля, следует из карточки на сайте суда.
Суд заочно арестовал Серебрякова по обвинению в покушении на убийство двух или более лиц и незаконном обороте оружия вечером 24 июля. Мужчину объявили в международный розыск.
Утром 24 июля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на улице Синявинской. При взрыве пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. «Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники писали, что пострадавший мужчина — офицер Минобороны.
СК назвал причиной «детонацию неустановленного предмета», а подозреваемый Серебряков успел сбежать в Турцию. Его задержали в Бодруме и экстрадировали в Россию. В ходе допроса мужчина признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. В Киеве заявили о непричастности к произошедшему. Сам обвиняемый частично признал вину.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Россияне стали больше думать о здоровом питании
Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Читайте официальный канал РБК