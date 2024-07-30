Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков не обжаловал арест

Обвиняемый в подрыве машины в Москве не подавал апелляцию на свой арест

Евгений Серебряков (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Евгений Серебряков, которого обвинили в подрыве машины на севере Москвы, не стал обжаловать свой арест.

Решение Замоскворецкого суда о его аресте вступило в силу 30 июля, следует из карточки на сайте суда.

Суд заочно арестовал Серебрякова по обвинению в покушении на убийство двух или более лиц и незаконном обороте оружия вечером 24 июля. Мужчину объявили в международный розыск.

Утром 24 июля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado на улице Синявинской. При взрыве пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина. «Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники писали, что пострадавший мужчина — офицер Минобороны.

СК назвал причиной «детонацию неустановленного предмета», а подозреваемый Серебряков успел сбежать в Турцию. Его задержали в Бодруме и экстрадировали в Россию. В ходе допроса мужчина признался в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. В Киеве заявили о непричастности к произошедшему. Сам обвиняемый частично признал вину.