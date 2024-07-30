Водитель столкнувшегося с поездом «КАМАЗа» остается в тяжелом состоянии

Фото: Василина Борко / ТАСС

Водитель грузовика «КАМАЗ», в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, остается в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Он доставлен санавиацией в больницу скорой помощи № 25 Волгограда, состояние без изменений — тяжелое, находится в реанимации», — сказал собеседник агентства.

29 июля «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом, ехавшим из Казани в Адлер, на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области.

Как сообщили в РЖД, авария произошла из-за того, что водитель «КАМАЗа» нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. В МВД тоже заявили, что водитель грузовика поехал на запрещающий сигнал светофора.

В поезде ехали 812 человек, из них пострадали 142 человека. Были госпитализированы более 50 человек, на следующий день в больницах остались 22.