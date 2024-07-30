МЧС завершило спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом
В Волгоградской области, где сошли с рельсов вагоны поезда, завершились поисково-спасательные работы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники. Там вещи передадут владельцам и они смогут продолжить свой путь», — рассказали в ведомстве.
На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники.
29 июля поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на перегоне Гремячая — Котельниково. Как сообщили в РЖД, авария произошла из-за того, что водитель «КАМАЗа» нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.
В поезде ехали 812 человек, из них пострадали 142 человека, более 50 пассажирам потребовалась госпитализация.
Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта — ст. 263 Уголовного кодекса.
Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства
Тимати вслед за Кадыровым заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. Видео
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России
На крупнейшем химзаводе в Германии произошел взрыв
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД
В центре Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты
Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация