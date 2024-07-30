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МЧС завершило спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом

МЧС завершило спасательные работы на месте схода поезда в Волгоградской области

В Волгоградской области, где сошли с рельсов вагоны поезда, завершились поисково-спасательные работы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники. Там вещи передадут владельцам и они смогут продолжить свой путь», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работали 324 специалиста и 109 единиц техники.

МЧС завершило спасательные работы на месте схода поезда под Волгоградом
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29 июля поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на перегоне Гремячая — Котельниково. Как сообщили в РЖД, авария произошла из-за того, что водитель «КАМАЗа» нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.

В поезде ехали 812 человек, из них пострадали 142 человека, более 50 пассажирам потребовалась госпитализация.

Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта — ст. 263 Уголовного кодекса.

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Теги
Волгоградская область сход с рельсов поезд МЧС поисково-спасательная операция
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