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Общество ,  
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В Волгоградской области уточнили данные о пострадавших в ДТП с поездом

Число пострадавших в ДТП с поездом в Волгоградской области составило 52
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Количество пострадавших, которым потребовалась серьезная медицинская помощь после ДТП с поездом Казань — Адлер и КАМАЗом, составило 52, сообщил оперативный штаб Волгоградской области, где произошла авария.

В Котельниковской центральной районной больнице помощь получает 21 человек, 10 из них — дети, уточнили в оперштабе.

Состояние трех человек оценивается как тяжелое — двух перевезли в больницу Волгограда, еще одного, машиниста поезда, будут лечить в ведомственном учреждении.

Еще 28 человек наблюдаются амбулаторно, добавили в администрации Волгоградской области.

Предварительно сообщалось о госпитализации 55 человек, пострадавших при столкновении поезда и «КАМАЗа». Травмы различной степени тяжести получили 140 пассажиров.

Всех пострадавших при столкновении поезда с «КАМАЗом» извлекли из вагонов
Общество
Фото:МЧС России

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в пунктах временного размещения в регионе находятся 339 человек. Пункты развернули в Котельниковском районе. Углубленное медобследование проходят 30 человек, включая десять детей. В тяжелом состоянии находятся трое госпитализированных пациентов. У детей, по данным властей региона, травмы легкие.

Как заявили в РЖД, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.

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