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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил о попытке ОПЕК снизить цены на нефть из-за Харрис

Трамп: ОПЕК пытается снизить цены на нефть в надежде на победу Харрис
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Выборы президента США

Страны ОПЕК пытаются повлиять на стоимость нефти, ожидая победы вице-президента США Камалы Харрис на выборах, написал кандидат в президенты Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Трамп в публикации назвал Харрис безумной.

«Тогда они действительно будут пожинать плоды! Она (Харрис — РБК) станет катастрофой для США», — написал политик.

В интервью Fox News Трамп заявил, что готов к дебатам с соперницей. По его словам, встреча с Харрис может пройти «в любом виде». Вице-президент является еще более леворадикальным политиком, чем действующий президент США Джо Байден, считает Трамп.

Кроме того, политик считает Харрис более легким соперником, чем Байден.

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Дональд Трамп

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки и рекомендовал на свое место Харрис. Он объяснил это решение желанием сохранить демократию и дать дорогу молодому поколению. The New York Times писала, что в этот день демократы собрали максимальный суточный размер онлайн-пожертвований с 2020 года — более $50 млн. За неделю Харрис собрала на проведение предвыборной кампании $200 млн.

Трамп вызвал соперницу на дебаты. Сначала она выступал за трансляцию дебатов на Fox News, но в итоге заявил журналистам, что будет участвовать в них где угодно.

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Дональд Трамп Камала Харрис ОПЕК цены на нефть выборы президента США
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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