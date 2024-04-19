На Украине запретили партию СПАС за «пророссийскую» позицию
На Украине запретили партию «Социал-патриотическая ассамблея славян» (СПАС), которую власти считают «пророссийской», сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Соответствующее решение принял Восьмой апелляционный административный суд Львова. По данным СБУ, СПАС осуществляла «информационно-подрывную деятельность в пользу России». Главе партии Эдуарду Коваленко, который в настоящее время находится в Херсонской области России, вменяют статью о госизмене в условиях военного положения по предварительному сговору (п. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Партию СПАС создали в 2006 году. Она выступает против интеграции Украины в НАТО и Евросоюз. Альтернативой представители СПАСа выдвигают создание «союза свободных славянских стран».
Москва считает потенциальное членство Киева в НАТО угрозой своей национальной безопасности. Президент России Владимир Путин назвал планы расширения альянса за счет Украины одной из причин военной операции.
В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность политических партий с «пророссийской» позицией. Такой считается организация, которая, в частности, оправдывает военную операцию. Решение о запрете принимает суд, а после ликвидации партии деньги и имущество переходят в собственность государства.
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