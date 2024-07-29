В суд поступило дело против блогера Камикадзе Ди о фейках об армии
В Тверской суд Москвы поступило уголовное дело блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди (признан иноагентом) о распространении фейков о российской армии, следует из карточки на сайте суда.
Дело зарегистрировали в суде 26 июля, материалы находятся у судьи. Блогеру вменяют п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса — распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической, национальной или религиозной ненависти. Максимальное наказание по данному пункту — до 10 лет лишения свободы.
Иванов — автор YouTube-канала Kamikadzedead. Он уехал из России в апреле 2017 года после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству. Блогер известен критическими высказываниями в отношении российских властей, а также борьбой с «накручиванием дизлайков» на YouTube. В сентябре 2022 года его внесли в реестр иноагентов.
МВД объявило Камикадзе Ди в федеральный розыск в декабре 2022 года. В начале мая 2024 года Тверской суд заочно арестовал блогера по обвинению по ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса — распространение фейков о российской армии.
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