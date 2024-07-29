«Страна» сообщила о поджоге двух автомобилей военных в Киеве
В Киеве неизвестные подожгли два автомобиля, принадлежащие военнослужащим, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Поджоги были устроены в ночь на 29 июля.
В тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Одессе шестерых молодых людей по подозрению в причастности к поджогам автомобилей ВСУ. По данным ведомства, за две недели они попытались поджечь более 15 служебных внедорожников.
В СБУ считают, что задержанные действовали «по заказу ФСБ России».
Массовые поджоги военных автомобилей на Украине, в частности, принадлежащих военкомам, продолжаются с весны, после того как президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.
Новый закон снизил возраст призыва с 27 до 25 лет, отменил категорию «ограниченно годен к службе» и обязал всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; так на Украине называются военкоматы), а также носить с собой военный билет.
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