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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» сообщила о поджоге двух автомобилей военных в Киеве

«Страна.ua»: в Киеве подожгли два автомобиля военнослужащих
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images

В Киеве неизвестные подожгли два автомобиля, принадлежащие военнослужащим, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Поджоги были устроены в ночь на 29 июля.

В тот же день Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Одессе шестерых молодых людей по подозрению в причастности к поджогам автомобилей ВСУ. По данным ведомства, за две недели они попытались поджечь более 15 служебных внедорожников.

В СБУ считают, что задержанные действовали «по заказу ФСБ России».

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Фото:UA.National.Police / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Массовые поджоги военных автомобилей на Украине, в частности, принадлежащих военкомам, продолжаются с весны, после того как президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.

Новый закон снизил возраст призыва с 27 до 25 лет, отменил категорию «ограниченно годен к службе» и обязал всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; так на Украине называются военкоматы), а также носить с собой военный билет.

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Теги
Киев Украина поджог Автомобили ВСУ
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