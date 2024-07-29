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В Челябинской области заявили о планах восстановить разрушенную дамбу

Последствия прорыва дамбы
Последствия прорыва дамбы (Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости)

Дамбу, которую прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области, планируется восстановить, сообщил глава региона Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия-24».

«Очевидно, будем дамбу восстанавливать», — сказал он. Сейчас на месте прорыва работает специальная комиссия, эксперты осматривают сооружение, уточнил губернатор.

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Фото:МЧС России

Он добавил, что конструкция была возведена в 70-х годах прошлого века и имеет только два водопропуска. Поскольку это не соответствует современным требованиям, их количество для восстановленной дамбы увеличат до четырех.

Киалимское водохранилище находится примерно в 8 км к юго-западу от города Карабаш Челябинской области и является источником питьевой воды для города. Водоем был создан в 1979 году, с 1985 года является гидрологическим памятником природы областного значения.

Дамбу прорвало 26 июля, волна смыла 100 м пятисотметрового сооружения. Конструкция не выдержала резкого подъема уровня воды из-за сильных дождей в регионе. 22 июня МЧС Челябинской области выпустило штормовое предупреждение. Из-за потопа в трех городах Челябинской области ввели режим ЧС.

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Теги
Челябинская область дамба водохранилище восстановление Алексей Текслер
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