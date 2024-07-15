Мошенники стали чаще обманывать пользователей Ozon через скам

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Киберпреступники стали чаще обманывать пользователей маркетплейса Ozon с помощью подделки страниц авторизации (фишинга) и предложения фальшивых товаров и услуг (скам), сообщил разработчик технологий для борьбы с преступлениями в интернете F. A. C. C. T.

Компания вместе с сотрудниками Ozon только за первые шесть месяцев этого года заблокировала почти 9,4 тыс. скам-ресурсов и более 3,6 тыс. фишинговых сайтов, маскировавшихся под бренд маркетплейса.

Чаще всего аферисты проводили фейковые розыгрыши от имени интернет-площадки и запускали фишинговые страницы авторизации, покупки или возврата товара, рассказал разработчик. Основным способом продвижения мошеннических сайтов в этом году стала реклама в мессенджерах и соцсетях.

Киберспециалисты отметили, что за последний год доля фишинга сократилась незаметно (на 0,8%), но в 19 раз выросла доля скам-ресурсов, обманывавших пользователей под видом Ozon.

Причем бум скама пришелся на второе полугодие из-за возросшей активности мошеннических «партнерских программ».

За прошлый год ВТБ и Газпромбанк зафиксировали снижение числа попыток атак злоумышленников, в то время как Тинькофф Банк, напротив, увидел рост показателя.

По словам Дмитрия Дудкова, специалиста компании F. A. C. C. T. по противодействию финансовому мошенничеству, активность мошенников бывает волнообразной: в начале каждого года наблюдается некоторый спад активности злоумышленников по сравнению с концом предыдущего периода, а пики приходятся на время появления различных инфоповодов, подходящих для мошеннических схем, либо новых инструментов и информации в руках преступников, например баз данных взломанных ресурсов.