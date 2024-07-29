В Москве задержали двух курьеров за хищение 63 млн руб. у пожилых людей
В Москве полиция задержала двух курьеров, их подозревают в хищении в общей сложности 63 млн руб. у троих пожилых людей, сообщила представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
По версии следствия, одной из жертв мошенников стала 73-летняя москвичка. Ей позвонили неизвестные и сказали, что «некие преступники» пытаются взять на нее кредит. Чтобы остановить их, пенсионерке предложили оформить другой кредит и перевести средства на безопасный счет. Она согласилась и отправила 130 тыс. руб. на счета, номера которых ей продиктовали.
Спустя некоторое время женщине снова позвонили, заявили, что принадлежащее ей жилье выставлено на продажу, и предложили продать квартиру самой, чтобы помешать злоумышленникам. Она снова согласилась и передала курьеру вырученные деньги — более 15 млн руб.
Волк уточнила, что по подозрению в этих преступлениях в Мытищах был задержан 19-летний «приезжий». Позднее следователи выяснили, что он также может быть причастен к хищению 45 млн руб. у «известного историка и драматурга».
Другой подозреваемый «действовал по аналогичной схеме», его задержали в Москве. В правоохранительных органах считают, что он похитил взятые в кредит 3 млн руб. у 65-летней женщины, работающей «руководителем одного из научно-методических центров». Задержанный перевел средства своим соучастникам.
Оба задержанных работали курьерами. Неизвестные через мессенджер предложили им заработать, оплатили проживание и питание и пообещали вознаграждение в размере 100–200 тыс. руб., однако деньги подозреваемые так и не получили.
Уголовные дела возбуждены по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение — ч. 4 ст. 159, предусматривает наказание вплоть до десяти лет заключения.
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