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Военная операция на Украине ,  
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В Тульской области дрон ВСУ повредил газокомпрессорную станцию

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Украинский беспилотник атаковал в ночь на 29 июля газокомпрессорную станцию в Тульской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба министерства по региональной безопасности.

«Поврежден пустой резервуар газокомпрессорной станции. Процесс поставки ресурса потребителям не нарушен», — говорится в публикации.

Атака дрона была пресечена, уточнили в ведомстве. Никто не пострадал.

В Воронежской области при падении дрона поврежден объект инфраструктуры
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, в ночь на 29 июля пять беспилотников сбили над Брянской областью. В этот же день из-за дрона ВСУ объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Воронежской области.

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Теги
беспилотники Тульская область инфраструктура станция резервуары
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