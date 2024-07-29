В Тульской области дрон ВСУ повредил газокомпрессорную станцию

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Украинский беспилотник атаковал в ночь на 29 июля газокомпрессорную станцию в Тульской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба министерства по региональной безопасности.

«Поврежден пустой резервуар газокомпрессорной станции. Процесс поставки ресурса потребителям не нарушен», — говорится в публикации.

Атака дрона была пресечена, уточнили в ведомстве. Никто не пострадал.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, в ночь на 29 июля пять беспилотников сбили над Брянской областью. В этот же день из-за дрона ВСУ объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Воронежской области.