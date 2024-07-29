«Алису» научили играть музыку для собак, оставшихся дома в одиночестве

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Несколько российских музыкантов записали совместный альбом под названием «Пёсни для любимых пёсиков» с песнями для собак, которые хозяева могут включать своим питомцами, пока те остаются дома одни. Такую функцию разработчики «Яндекса» внедрили виртуальному ассистенту «Алисе», следует из релиза компании.

По данным, которые приводят авторы публикации со ссылкой на результаты всероссийской переписи домашних животных, в 2023 году в России насчитывалось около 25,5 млн собак, которых содержат примерно 17,8 млн семей. Больше половины таких питомцев живут в городских условиях.

«Чтобы питомцы не скучали дома без людей, теперь виртуальный ассистент Алиса может включать музыку, созданную на основе рекомендаций кинологов и зоопсихологов», — объяснили в «Яндексе». Максимальная продолжительность проигрывания — почти восемь часов.

Положительные эмоции у собак вызывают «медленные композиции с протяжными нотами и небольшим числом одновременно звучащих инструментов», на это и ориентировались музыканты при написании композиций, уточнили в компании. В частности, в альбом вошли такие исполнители, как Антоха МС с треками «Интро» и «Хаг ми», Хадн дадн с треком Ambient For Pesics и ряд других.

С сентября 2023 года в Подмосковье действует регистрация домашних животных. Владельцы собак должны обязательно ставить на учет щенков после того, как им исполнилось три месяца. Хозяева кошек и других питомцев могут делать это по желанию. Животному присваивают личный номер, регистрация предусматривает чипирование.