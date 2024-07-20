«Яндекс» объяснил, почему «Алиса» не может подслушивать людей

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Голосовой помощник «Алиса» не может подслушивать пользователей, заявил «РИА Новости» директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк.

«Это технологически невозможно», — заверил он.

По словам Масюка, у всех устройств от «Яндекса» также есть кнопка выключения микрофона, которая «на железном уровне» блокирует «любую возможность услышать что-то».

«Мифы такие есть, но это совсем не так», — добавил он.

В январе 2023 года «Яндекс» сообщил об утечке данных, тогда в Сеть попали фрагменты кода из внутреннего хранилища, датированные 24 февраля 2022 года. В частности, в интернете были опубликованы части тестовых алгоритмов, один из которых включал микрофон устройства на несколько секунд без упоминания «Алисы».

На основании оказавшихся в открытом доступе фрагментов кода появились сообщения, что «умная» колонка от «Яндекса» может подслушивать своих пользователей.

После этого в компании заявили, что никогда не прослушивали пользователей «умных» устройств. Алгоритм, который включал микрофон без упоминания «Алисы», был написан для уменьшения количества ложных срабатываний во время тестирования сотрудниками и для улучшения качества активации голосового помощника, он использовался только в бета-версии внутри компании, пояснили в «Яндексе».