СК возбудил уголовное дело о размыве дамбы на Беломорканале
По факту размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (Беломорканале) возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.
Следователи завели дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, — ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. При этом власти региона ранее сообщали об одном погибшем.
Перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала в Сегежском муниципальном округе, установленную на время реконструкции, размыло утром 29 июля.
По данным МЧС, в зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ «Балтийский». Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, что «при шлюзе прописаны 11 человек».
Об одном погибшем в результате размыва сообщал государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. По данным властей, пострадали девять человек, семеро из них спасены, в том числе трое детей. Еще двух женщин ищут спасательные службы.
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