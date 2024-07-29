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Общество ,  
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Минздрав назвал число госпитализированных после схода поезда в Адлер

Минздрав: после схода пассажирского поезда госпитализированы 5 человек
После крушения пассажирского поезда Казань — Адлер в больницы были доставлены 5 человек. По данным «Интерфакса», число пострадавших — около 100 человек. В поезде ехали 812 пассажиров

После схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области были госпитализированы пять человек. Среди них — один ребенок. Об этом сообщил Минздрав.

Поезд Казань — Адлер сошел с рельсов днем 29 июля. В РЖД сообщили, что причиной аварии стал выехавший на железнодорожный переезд КамАЗ. Поезд сошел с рельсов в 4 км от станции Котельниково. По данным «Интерфакса», пострадали около 100 человек. В поезде ехали 812 человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Также был госпитализирован водитель грузовика, сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк.

На месте работают 22 бригады скорой помощи, сообщили РБК в администрации Волгоградской области. «В готовность приведен вертолет санитарной авиации», — добавили там.

Минздрав назвал число госпитализированных после схода поезда в Адлер
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С рельсов сошли восемь вагонов поезда № 491 Казань — Адлер, сообщили в РЖД. На место были отправлены спасатели и восстановительные поезда. На месте создали оперативный штаб.

На месте схода поезда с рельсов работают более 300 спасателей МЧС и более 100 единиц техники. Также в МЧС сообщили, что могут отправить на место два вертолета Ми-8.

Движение на этом участке приостановлено.

На место выехали следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта) после случившегося. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

СК завел уголовное дело после схода поезда в Волгоградской области
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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Елена Степанова Елена Степанова
железнодорожная катастрофа Волгоградская область поезд Минздрав Казань Адлер
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