Водителя въехавшего в поезд под Волгоградом «КАМАЗа» госпитализировали

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Водитель «КАМАЗа», столкнувшегося в Волгоградской области с пассажирским поездом Казань — Адлер, госпитализирован, сообщила представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Сообщение о столкновении на железнодорожном переезде возле хутора Котельниково поступило около 12:40 мск.

В РЖД сообщили, что грузовик выехал на переезд и столкнулся с поездом в 12:35 мск на перегоне Гремячая — Котельниково. В результате с рельсов сошли восемь вагонов. Информация о пострадавших уточняется, добавили в компании.

По данным «Интерфакса», пострадали около 100 человек.

Движение поездов на участке приостановлено. На место происшествия вызвали оперативные службы и восстановительные поезда.