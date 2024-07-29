Водителя въехавшего в поезд под Волгоградом «КАМАЗа» госпитализировали
Водитель «КАМАЗа», столкнувшегося в Волгоградской области с пассажирским поездом Казань — Адлер, госпитализирован, сообщила представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
Сообщение о столкновении на железнодорожном переезде возле хутора Котельниково поступило около 12:40 мск.
В РЖД сообщили, что грузовик выехал на переезд и столкнулся с поездом в 12:35 мск на перегоне Гремячая — Котельниково. В результате с рельсов сошли восемь вагонов. Информация о пострадавших уточняется, добавили в компании.
По данным «Интерфакса», пострадали около 100 человек.
Движение поездов на участке приостановлено. На место происшествия вызвали оперативные службы и восстановительные поезда.
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