Кремль переадресовал властям региона вопросы об аварии на Беломорканале
Все вопросы, связанные с разрушением временной дамбы на Беломорканале, относятся к компетенции региональных властей и соответствующих ведомств. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, знает ли президент Владимир Путин о ситуации на Беломорканале.
«Это больше вопрос непосредственно региональных властей и соответствующих ведомств», — сказал представитель Кремля.
Власти Карелии утром 29 июля сообщили, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала в Сегежском муниципальном округе размыло перемычку, которая была установлена на время реконструкции.
По предварительным данным, один человек погиб, сообщил государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
«В зону подтопления попали населенные пункты при 11-м Шлюзе и СНТ «Балтийский». Произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двух женщин пока не известна», — говорится в сообщении.
В минздраве республики рассказали РБК о помощи двум пострадавшим: 74-летнему мужчине медработники купировали боли за грудиной, 14-летнему мальчику обработали порезы стоп. По данным ведомства, на место инцидента были направлены психологи, а также врачи-эпидемиологи и инфекционисты, с собой у них бактериофаги, антибактериальные препараты, пробиотики и эубиотики.
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