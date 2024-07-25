Жителя Краснодара отправили в тюрьму за планы воевать на стороне Украины

Здание Южного окружного военного суда (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

В Ростовской области Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара по обвинению в подготовке к госизмене, сообщили РБК в пресс-службе ростовской прокуратуры.

Суд признал 23-летнего Ивана Ковтуновского виновным по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 30, ст. 275 — приготовление к совершению государственной измены;

ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 — приготовление к участию в деятельности террористической организации.

Суд установил, что мужчина намеревался вступить в ряды украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена). При этом Ковтуновский предварительно узнал, как попасть на территорию Украины.

«Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год», — рассказали в пресс-службе.

«Легион «Свобода России» — подразделение ВСУ, созданное в марте 2022 года. Занимавший пост советника главы офиса украинского президента Алексей Арестович говорил, что желающие вступить в легион приезжают на Украину через третьи страны. В Генпрокуратуре России заявили, что организация была создана на Украине «с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов». В марте 2023 года Верховный суд России признал военизированное объединение террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории.

Суды периодически выносят приговоры по делам о терроризме и госизмене в связи с участием россиян в деятельности запрещенных украинских военизированных организаций. Так, в мае бармена Владимира Малину приговорили к 25 годам лишения свободы за вступление в украинский легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в России).